Vuurwapencontrole na melding

Even voor middernacht kwam via het alarmnummer een melding binnen van een man die in een auto zat met mogelijk een vuurwapen op de Slangenburgweg in Rotterdam-Zuid. Dit soort oplettendheid van burgers is heel belangrijk in het terugdringen van het vuurwapengeweld en de politie neemt dit soort meldingen heel serieus.



Bij het benaderen van een verdachte die mogelijk een vuurwapen bezit, worden speciale toenaderingstechnieken gebruikt om de veiligheid van de verdachte, de agenten en de omgeving zo veel mogelijk te bewaken. Dat heet de BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV).



Deze techniek houdt in dat agenten van enige afstand de verdachte opdracht geven het portier van zijn auto te openen en zijn handen te laten zien. In dit geval weigerde de verdachte dit. Hij gaf geen enkel gehoor aan de bevelen. Eén van de agenten heeft toen een waarschuwingsschot gelost. Maar ook nadat de agent in de lucht had geschoten, gaf de verdachte nog steeds geen gehoor. Pas na het lossen van een tweede waarschuwingsschot kwam de man uit de auto en kon hij worden aangehouden.



Zowel bij de man als in de auto is geen wapen gevonden. De man, een 26-jarige Rotterdammer, is vervolgens heengezonden.