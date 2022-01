Mogelijke brandstichting woning onderzocht

Zaterdag 29 januari rond 14.30 uur kwam er een melding van een brand binnen. Het bleek dat er een woning in brand stond. Al snel bleek het vermoeden te bestaan dat er sprake zou zijn geweest van brandstichting, kort voor de brand werden een aantal personen bij het huis gezien. Een omstander moest vanwege het inademen van rook per ambulance naar het ziekenhuis om daar behandeld te worden. De politie doet een onderzoek naar de mogelijke brandstichting, de woning raakte door de brand zwaar beschadigd.

Getuigen

Was u getuige of weet u meer en heeft u nog niet met de politie gesproken neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Vermeld daarbij het zaaknummer 2022025905.