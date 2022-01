Getuigen gezocht van geweldsincident

De vrouw liep zaterdagmiddag rond 16.15 uur over de Groningenlaan in de richting van de Europalaan en sloeg bij de rotonde af naar rechts. Ter hoogte van het Roosje Vospad werd zij belaagd door een onbekende man. De vrouw was hier niet van gediend en verdedigde zichzelf kranig, waarna de man zich uit de voeten maakte en wegliep in onbekende richting.

Signalement

Van deze man is het volgende signalement bekend:

- lichtgetint uiterlijk

- slank postuur

- donkerkleurig haar

- lengte ong. 1.65 m lang

- geen gezichtsbeharing

- donkerbruine ogen

- de man droeg die zaterdag 22 januari een blauwe jas tot op de heupen.

Mogelijk zijn er mensen die getuige zijn geweest van bovenstaand voorval op zaterdag 22 januari.

De politie roept deze mensen op contact op te nemen met de politie in Haarlem via onderstaand tipformulier of via tel.nr 0900-8844.

Zaaknummer is 2022014935