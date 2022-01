SMS-bom in onderzoek Esmee Kortekaas

Stand van het onderzoek

Op dit moment is het onderzoek naar het overlijden van Esmee nog in volle gang. Het rechercheteam ontving al een groot aantal tips en sprak al met veel mensen. Na een dringende oproep werd na een tip de fiets van Esmee teruggevonden. Op woensdag 12 januari werd in het water van de Nieuwe Rijn naar bewijsmateriaal gezocht. In de woning van de verdachte is meerdere keren forensisch en aanvullend onderzoek gedaan. Het onderzoeksteam werkt nog steeds hard om een duidelijk beeld te krijgen wat er precies gebeurde tussen donderdag 30 december 15.30 uur, toen Esmee voor het laatst werd gezien, en het moment dat ze werd gevonden.

SMS- bom

In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten een sms- bericht te sturen naar alle mobiele telefoonnummers die voorkomen in de telefoon van Esmee. Het onderzoeksteam wil nu graag weten wie na donderdag 30 december 2021 rond 15.30 uur via de telefoon of sociale media berichten naar Esmee verstuurde of van haar ontving. Alle informatie over deze zaak blijft welkom. Informatie delen kan via de opsporingstiplijn . Tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Informatie delen kan ook via het opsporingstipformulier.