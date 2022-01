Man overleden na ongeval bij Westerscheldetunnel

De politie kreeg maandag 31 januari rond 2.15 uur een melding dat een vrachtwagen in botsing zou zijn gekomen met een man. Dat zou gebeurd zijn op de weg in aanloop naar de Westerscheldetunnel toe. De man kwam daarbij om het leven. De weg werd afgesloten in verband met onderzoek. Het is nog onbekend hoe het slachtoffer op de weg terecht kwam. Verkeerspecialisten van de politie onderzoeken de toedracht van het ongeval.