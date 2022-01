Nieuwe aanhouding straatrace Beugen

We verdenken de man ervan dat hij achter het stuur zat van de auto die op de auto van de zwangere jonge vrouw botste. Bij het ongeval raakte hij ook gewond. De man is aangehouden op verdenking van roekeloos rijden, het deelnemen aan een straatrace en betrokkenheid bij een verkeersongeval met letsel

Levensgevaarlijk

Straatraces zijn levensgevaarlijk. Door onverantwoordelijk rij gedrag worden mensenlevens in gevaar gebracht. In dit geval raakte een jonge vrouw zwaargewond, net als één van de verdachten. Maar dit had nog veel ernstiger kunnen aflopen. Zie je een straatrace? Bel dan 112. Wil je niet dat je gegevens bekend worden? Via meld misdaad anoniem kun je anoniem je verhaal kwijt.

