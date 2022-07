Nieuwe strafrechtelijke positie politieambtenaar

Nieuwe geweldsinstructie

‘Naast deze wetswijzing is ook de geweldsinstructie geactualiseerd’, licht Van Essen toe. ‘De gewijzigde geweldsinstructie geeft politieagenten duidelijker aan wanneer ze welk geweldsmiddel mogen inzetten, waarbij het uitgangspunt altijd is; het minst zware middel gebruiken voor het doel dat ze voor ogen hebben. Ze kunnen zo een meer zorgvuldige afweging maken of bijvoorbeeld extra pepperspray spuiten een betere keuze is in plaats van een klap met de wapenstok. De verbeterde geweldsinstructie vergroot het vakmanschap en de professionaliteit van de politie.’

Het toepassen van geweld is heftig en roept altijd emoties op. Daarom is het een uiterst middel dat de politie alleen gebruikt als het niet anders kan, binnen de regels die daarvoor gelden. De nieuwe geweldsinstructie is gericht op een juiste toepassing van geweld. Het afgelopen half jaar zijn alle politiemensen die geweldsmiddelen bij zich dragen extra bijgeschoold over deze nieuwe regels. Eerder al werd het proces van melden en beoordelen aangepast. Daarmee is het transparant verantwoording afleggen over hoe en wanneer de politie geweld toepast verbeterd. Bovendien kan de politie daardoor beter leren van geweldsaanwendingen. Met al deze wijzigingen is het stelsel rondom geweldsaanwendingen verbeterd met oog voor zowel de burger als de politieambtenaar.



Benieuwd naar deze vernieuwde regels omtrent geweld? Ga naar de pagina op Politie.nl.