Verdachte aangehouden voor woningoverval Hengelo

Rond 21.00 drong een man de woning binnen van het slachtoffer. Hij bedreigde en mishandelde het slachtoffer. Daarna pakte de man de autosleutels van het slachtoffer en dwong hij hem om samen met hem in de auto te stappen. De man reed met hoge snelheid weg en stopte even later in de Dinant Dijkhuisstraat. Het slachtoffer kon daarop ontsnappen en wist bij iemand aan te bellen. De man reed daarop met hoge snelheid weg. Niet veel later kreeg de politie een melding dat de gestolen auto in de Elshofstraat in Enschede zou staan. De verdachte werd even later aangetroffen in de Ringoverstraat en aangehouden.

Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Ondanks dat er een verdachte is aangehouden is de politie op zoek naar mensen die meer informatie hebben over deze overval.

De verdachte is samen met het slachtoffer weggereden in een grijze Renault Clio. Wie heeft deze auto met hoge snelheid zien rijden tussen 21.00 uur en 23.00 uur in Hengelo of Enschede?

Wie heeft iets opvallends gezien of gehoord rond het tijdstip van de overval?

Wie heeft er camera- of dashcambeelden?

Als u meer informatie heeft kunt u contact met ons opnemen via 0900-8844.

2022295292 AC