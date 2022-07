Politie zoekt getuigen van mishandeling Rotterdam

Dit gebeurde op dinsdag 31 mei j.l. in de omgeving van de Heemraadsingel met de Vierambachtsstraat in Rotterdam. Door een onbekende werd hij met een steen op het hoofd geslagen en viel daardoor hard met zijn hoofd op de grond. Kort daarop kwam hij weer bij en ging op een bankje zitten. Er stroomde bloed uit zijn hoofd op de plek waar hij werd geraakt.



Ziekenhuis

Gelukkig ontfermt iemand zich om hem en brengt hem in zijn auto naar het ziekenhuis. Bent of kent u degene die deze man heeft geholpen, dan komen we graag met u in contact.

Dit is wat wij weten van deze vriendelijke hulpverlener: man van tussen de 27 en 30 jaar oud, normaal postuur met een snor en kort getrimd baardje. Zijn auto was een zwarte personenauto.



Schermutseling

Voordat het slachtoffer met de steen buiten bewustzijn werd geslagen, was er al een schermutseling tussen hem en zijn belager. De dader had een spelletje verloren en kon niet zo goed tegen zijn verlies. Dat reageerde hij op het slachtoffer af. Was u hiervan getuige of de vriendelijke hulpverlener, dan willen we ook graag met u praten. Bel naar 0900-8844 anoniem naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.