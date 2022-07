Politie doet onderzoek naar brand en naar gewonde vrouw

Bij de gemeenschappelijke meldkamer kwam donderdagavond 30 juni kort voor middernacht een melding van een brand aan de Diamant binnen. Toen agenten ter plaatse kwamen, was de brandweer al bezig de brand in een berging, onder portiekwoningen, te blussen. Ongeveer tegelijkertijd kwam er een melding binnen dat er een gewonde vrouw in een woning aan de Segeersweg zou zitten. Agenten troffen hier een 39-jarige vrouw uit Vlissingen aan die ernstige brandwonden had opgelopen. Het gewonde slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

Nader onderzoek nodig

Omdat niet duidelijk is hoe de brand in de berging is ontstaan én omdat niet duidelijk is hoe de vrouw gewond is geraakt, doet de politie aanvullend onderzoek. Daarbij onderzoekt de politie nadrukkelijk of er een verband is tussen de twee meldingen. Zo verricht de politie onder andere sporenonderzoek en hebben agenten met diverse getuigen gesproken. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog.