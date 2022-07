Politie zoekt getuigen aanrijding met letsel N285 en bestuurder wit busje

Ook komt de politie graag in contact met de bestuurder en/of inzittenden van een wit busje dat kort voor het ongeval over de N285 richting Langeweg reed en linksaf sloeg, de Molenweg op. Deze automobilist is mogelijk een belangrijke getuige.

Inhaalmanoeuvre

Het ongeval gebeurde maandag 27 juni rond 17.15 uur. Het was op dat moment erg druk op de N285 tussen Zevenbergen en Langeweg. De automobilist, een 20-jarige man uit Made, kwam mogelijk tijdens een inhaalmanoeuvre met zijn wielen in de berm terecht en verloor hierdoor vermoedelijk de macht over het stuur. Hij kwam in een slip terecht en vervolgens aan de andere kant van de weg tegen een boom tot stilstand. De gewonde man raakte bekneld en moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bijna 2-jarig kindje dat ook in de auto zat, bleef gelukkig ongedeerd. Het kindje is voor de zekerheid in een ziekenhuis nagekeken.

Getuigen en bestuurder wit busje gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren of die de man kort voor het ongeval hebben zien rijden. Hij reed in een donkerkleurige BMW. Ook komt de politie graag in contact met de bestuurder en/of de inzittenden van een witte bus die kort voor het ongeval over de N285 in de richting van Langeweg reed en afsloeg de Molenweg op. Hebt u informatie en heeft u nog niet met de politie gesproken, neem dan alstublieft contact met ons op. Dat kan telefonisch via 0900-8844. Vermeld daarbij het procesnummer: 2022-166940.