Ex-politieagent aangehouden voor witwassen van meer dan 4 miljoen euro

De politie kwam de man op het spoor door ontsleutelde cryptocommunicatie data. Hieruit bleek dat de 32-jarige man uit Landsmeer grote hoeveelheden crimineel geld vervoerde. Aan de hand van teruggekeken telefoonverkeer, kan voorzichtig worden berekend dat de man al meer dan 4 miljoen euro heeft verplaatst. Uit het telefoonverkeer bleek ook dat de man betrokken is bij de handel in drugs.



Invallen

Dinsdagochtend vielen rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid en de FIOD twee woningen binnen in Landsmeer. Ze hielden de man direct aan en sloten hem in voor verhoor. De voorgeleiding zal vandaag plaatsvinden bij de rechter-commissaris in Rotterdam. De aangehouden verdachte heeft ooit de opleiding tot politieagent gevolgd, maar werd ontslagen voor het schenden van zijn ambtsgeheim.



Bij de doorzoekingen werd bijna 30.000 euro aan contant geld aangetroffen, enkele diamanten en ongeveer 122.000 euro aan cryptovaluta. Ook werden twee dure auto’s in beslaggenomen, een Mercedes AMG en een Audi A3.



Het (ondergronds) verplaatsen van misdaadgeld is van zeer groot belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Crimineel ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergrondse bankier is daarmee een sleutelfiguur, een cruciale schakel, in de georganiseerde misdaad.

Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie. De Dienst Landelijke Recherche en Dienst Landelijke Informatie Organisatie, onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie, en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie hebben binnen de Taskforce Underground Banking een systeemaanpak ontwikkeld voor het bestrijden van de meest ondermijnende internationaal opererende netwerken van ondergronds bankiers en valutabrokers.