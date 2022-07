Agent aangereden in Tiel

Even voor 21:00 uur werd de politie gealarmeerd door getuigen van een mishandeling aan de Waalkade in Tiel. Toegesnelde agenten zagen een voertuig dat betrokken zou zijn bij de mishandeling rijden en zetten de achtervolging in.

Aanhoudingen

Aan de Tolhuiswal wilde een agent het voertuig laten stoppen. In plaats daarvan reed de bestuurder, een 37-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats, in op de agent. Hij zag zich genoodzaakt om op het voertuig te schieten. Op de Kerkstraat kon het voertuig alsnog worden gestopt. Naast de bestuurder werd ook de bijrijder, een 27-jarige man uit Tiel, aangehouden.

De agent werd door het voertuig geraakt en moest voor controle naar het ziekenhuis. De bijrijder bleek eveneens gewond, mogelijk door wat zich eerder op de avond had afgespeeld. De man is nagekeken door ambulancepersoneel.

Tips en beelden

Het verdere onderzoek naar het incident loopt. Getuigen die iets hebben gehoord of gezien kunnen zich melden via 0900-8844. Ook beelden (dashcams, videodeurbellen, bewakingscamera’s) kunnen het onderzoek verder helpen. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

^SV 2022311269