Beelden gezocht rondom Roef Huizen

De beelden kunnen mogelijk meer informatie geven rondom de explosie die vannacht plaats vond bij een woning aan de Roef. Er wordt uitgegaan van een gerichte actie aan dit adres, naar aanleiding van eerdere dreiging. Op het moment van de explosie waren er geen bewoners in de woning aanwezig.

Help ons door beelden te delen

Woont u in Huizen, in de omgeving van de Roef? Of woont u ergens anders in Huizen en heeft u beelden rondom het tijdstip van de explosie, waarop mensen te zien zijn? Alle informatie kan helpen in dit onderzoek. Deel de beelden via onderstaand tipformulier of mail naar tgo-sfinx.midden-nederland@politie.nl.

Heeft u meer informatie?

Weet u meer over de explosie of wat daaraan vooraf is gegaan? Neem dan contact op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).