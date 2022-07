Vuurwapen aangetroffen in woning

Naar aanleiding van een melding over de mogelijke aanwezigheid van wapens in een woning aan de Anne Franklaan stelde de politie een onderzoek in. Gezien de dreiging werd besloten een instap te doen in de woning voor een zoeking. Daarbij ging eerst het arrestatieteam naar binnen. Zij troffen in de woning de 43-jarige Amsterdammer en hielden hem aan. Ook werd in de woning een vuurwapen gevonden. Dit wapen werd door een specialist veiliggesteld en in beslaggenomen voor onderzoek.



De verdachte is meegenomen naar het cellencomplex en zit vast voor verhoor. De recherche doet verder onderzoek naar deze zaak.



Meld criminaliteit

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak criminaliteit. Zo ook weer in dit geval. Uw informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak wordt opgelost. Dus ziet of hoort u verdachte zaken in uw omgeving? Of heeft u een vermoeden van criminele activiteiten? Neem dan contact op met de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844 of via uw wijkagent. U kunt het ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Of stuur uw informatie toe via het tipformulier.



2022138951