Zeven keer teveel: man met auto en hond in de sloot

Zondagavond rond 19.40 uur kregen agenten een melding van een auto die half in het water stond. De bestuurder en zijn hond zaten nog in het voertuig. Agenten wisten de hond en de man veilig op het droge te krijgen en er was geen sprake van letsel. Wel reageerde de man verward en leek onder invloed van alcohol. Een blaastest op straat leverde een 'F'-indicatie op en dat bleek op het politiebureau niet onterecht. De verdachte blies daar maar liefst 1479 Ugl. Ook bleek de man niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Het voertuig is door een sleepdienst uit het water gehaald.

Straffen voor alcohol in het verkeer

Lichte overschrijdingen handelt de politie zelf af. Zwaardere overtredingen (een promillage van meer dan 351 Ugl) legt de politie voor aan het Openbaar Ministerie. De straffen voor rijden onder invloed variƫren van een boete tot enkele jaren gevangenisstraf. Naar aanleiding van de uitslag van de blaastest kan de rechter u een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.

Daarnaast kunt u van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een LEMA (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) of EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) opgelegd krijgen. Deze verplichte cursussen duren enkele dagen en moet u zelf betalen. In deze cursus wordt onder meer de negatieve invloed van alcoholgebruik op de verkeersveiligheid aan de orde gesteld. De cursus is verplicht voor iedereen die is aangehouden met een alcoholgehalte van minimaal 350 Ugl. Voor beginnende bestuurders geldt een alcoholgehalte van minimaal 220 Ugl.

Weigert u mee te doen of bent u afwezig? Dan raakt u uw rijbewijs direct kwijt. Is het aangetroffen alcoholgehalte in uw adem hoger dan 785 Ugl? Dan krijgt u ook een medisch onderzoek opgelegd door het CBR.