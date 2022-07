Melding geluidsoverlast levert wapens op

Zaterdag rond 18.00 uur kwam de melding van geluidsoverlast in de wijk IJsselmonde binnen. Agenten namen een kijkje en stuitten op twee mannen die ruzie hadden. En dit was niet de eerste keer.

De een sloeg met een hark tegen het raam en een motor van een 70-jarige man. Hij kwam naar buiten en kreeg er met de hark van langs. Hij hield er behoorlijk letsel aan over. Hij rende vervolgens naar binnen en pakte een balletjespistool en een echt vuurwapen en dreigde ermee door het raam.

Agenten hielden beide mannen aan. Het gaat om een 70-jarige man uit Rotterdam, hij is aangehouden voor bedreiging en de Wet Wapens en Munitie (WWM). De ander is een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden voor mishandeling. De twee mannen maken elkaar al langer het leven zuur.