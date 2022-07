Nepvuurwapen aangetroffen bij verkeerscontrole

Omstreeks 23.00 uur gaven de agenten de bestuurder van de auto een volgteken en zetten de auto aan de kant. De bestuurder, een man van 32 uit Landgraaf, moest een blaastest en een speekseltest doen. Uit de tests bleek dat hij niet had gedronken, maar hij reed wel onder invloed van THC en (meth)amfetamine. De man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex voor verhoor en een bloedafname door een GGD-arts. Als de uitslag van de bloedproef bekend is neemt een officier van justitie een beslissing over de verdere afhandeling van dit feit.

Drugs en (nep)vuurwapen

Omdat de agenten in de auto een hennep- en amfetaminelucht roken zijn de andere inzittenden ook uit de auto gegaan, zodat de agenten een onderzoek konden instellen in de auto. Daar werd een hoeveelheid (vermoedelijk) amfetamine aangetroffen.

Bij nader onderzoek vonden de agenten ook nog een tas met een op een echt gelijkend vuurwapen aan. Om die reden zijn de twee inzittenden van de auto ook aangehouden. Dit betroffen mannen van 43 en 20 jaar oud. Zij zijn afkomstig uit Maastricht en Arnemuiden. Ze zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en worden daar maandag gehoord.

Alle goederen die zijn aangetroffen zijn door de politie in beslag genomen, inclusief de auto waar het drietal in reed.