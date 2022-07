Verschillende scenario’s open na vondst overleden persoon

Het is intussen duidelijk dat er brand is geweest in de woning. Naast het forensisch onderzoek vindt er ook buurtonderzoek plaats en is de politie op zoek naar getuigen. We komen daarom graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien in de buurt van de woning aan de Vlasvenstraat. Ook camerabeelden uit de nabijheid van de Vlasvenstraat van de afgelopen dagen zijn erg welkom.