Rotterdammer aangehouden voor betrokkenheid dood Hengeloër

Vorige week, dinsdag 5 juli heeft er een schietincident plaatsgevonden op de Trijpstraat in Hengelo. Kort daarna komt een 32-jarige man als bestuurder van een personenauto tegen een lichtmast aan de Parallelweg LS in Hengelo tot stiltand. Omstanders en politieagenten verlenen eerste hulp maar de bestuurder overlijdt ter plaatse.

Gezien de sporen die ter plaatse werden aangetroffen gaat de politie uit van een misdrijf en is het Team Grootschalige Opsporing opgestart onder de naam ‘Tongo’. Inmiddels heeft de politie veel mensen gesproken en onderzoek gedaan en kregen zicht op een mogelijke verdachte.



Vandaag, maandag 11 juli, is een 21-jarige man uit Rotterdam door het arrestatieteam aangehouden voor betrokkenheid bij dit misdrijf. In een woning in Enschede, alwaar de man verbleef, wordt momenteel onderzoek gedaan.