Getuigen gezocht brand Mediapark

Maandagavond kwam bij de meldkamer een melding binnen van een brand op het Mediapark. De brandweer ging direct op de melding af en de omgeving werd ruim afgezet. Door de mogelijke gevaarzetting werd ook besloten om omliggende panden te ontruimen. Een beveiliger had veel rook binnen gekregen en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Nadat de brand onder controle was, mocht iedereen het pand weer in. Er was veel rookschade onder de parkeergarage en ook een aantal fietsen en twee auto’s waren beschadigd.



Brandstichting

De politie doet onderzoek naar de brand en gaat op dit moment uit van brandstichting. Mogelijk gesticht door meerdere personen.

Uw hulp

De recherche komt graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen.

Was u getuige van deze brandstichting?

Heeft u informatie wat het onderzoek kan helpen?

Weet u misschien wie de daders zijn?

Weet u meer over de vluchtroute?

Alle informatie is welkom. Je kan je tip delen met de politie door te bellen via 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Camerabeelden zijn ook te delen via het tipformulier. Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.