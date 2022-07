Mannen aangehouden voor drugs- en wapenhandel en witwassen

De mannen worden verdacht van handel in ketamine, cocaïne en wapens. De 52-jarige man wordt er ook van verdacht zich te hebben beziggehouden met transacties van grote geldbedragen in binnen- en buitenland. Vermoedelijk hadden deze gelden een criminele herkomst. De mannen zitten in voorarrest.



Geldstromen afbreken

Criminele netwerken kunnen alleen actief blijven als zij (internationale) geldstromen opzetten die ondergronds of op een verhulde manier plaatsvinden. Daarom is het onderzoeken en het afbreken van die geldstromen een belangrijk onderdeel van de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit.

EncroChat

De politie startte het onderzoek naar aanleiding van onderschepte cryptocommunicatie van provider EncroChat. De in 2020 onderschepte cryptocommunicatie via EncroChat heeft een schat aan informatie opgeleverd. Meer dan 20 miljoen chatberichten van criminelen werden tussen 1 april 2020 en medio juni 2020 live meegelezen door de politie. Na het ontsleutelen van de data heeft de politie inzicht in een deel van de onderwereld: de kopstukken, sleutelfiguren en hun handel en werkwijzen. De data wordt gebruikt om opsporingsonderzoeken mee te verrijken of te starten.