Getuigen gezocht na steekincident Slinge

Het was maandagavond rond 19.00 uur toen er een groep jongens bij Slinge stond. Het slachtoffer was met twee vrienden. De sfeer werd wat grimmig.

Het slachtoffer, dat even naar boven naar de Metro was gelopen om iemand af te zetten, kwam weer beneden en zag dat de groep ruzie had met zijn vrienden. Vervolgens kwamen ze op hem af en kreeg hij klappen tegen zijn hoofd. Ook werd hij gestoken in zijn zij. Het slachtoffer, een 19-jarige jongen uit Dordrecht, voelde zich slecht en stak over naar het benzinestation. Daar is hij door een voorbijganger in de auto gezet en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij behandeld aan zijn verwondingen.

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

Informatie?

Heeft u informatie over het steekincident en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Tippen kan ook via onderstaand tipformulier.