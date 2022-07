Getuigen en camerabeelden gezocht na woningoverval

Rond 01:20 uur kreeg de politie een melding van een woningoverval. De bewoonster lag wakker toen zij plotseling zag dat er een onbekende man aanwezig was in de woning. Deze persoon bedreigde daarop de bewoonster en wilde haar waardevolle spullen. Daarna vertrok de dader weer met een onbekende buit. De politie werd gealarmeerd en startte direct een zoekactie naar de verdachte, maar deze werd niet meer aangetroffen in de omgeving.



De verdachte was een man van ongeveer 20 jaar oud. Hij was rond de 1,70 m. lang en had een licht getinte huidskleur. Verder had hij kort, zwart haar en een dun snorretje. Hij droeg donkere kleding.



De recherche doet onderzoek naar de woningoverval en is hiervoor op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u tussen 01:00 en 01:30 iets verdachts gezien in de omgeving van de Jonkheer Jacob van Veenstraat? Heeft u de mogelijke verdachte gezien? Heeft u een camera in de buurt bij uw huis, bedrijf of auto en beelden van de inbreker? Of heeft u andere informatie over deze overval? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. U kunt tips en camerabeelden ook direct sturen d.m.v. het tipformulier.



2022140898