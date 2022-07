Twee aanhoudingen na bedreiging

Rond 14:15 uur kwam een melding binnen van een bedreiging op straat vlak voor een supermarkt aan de Rijkstraatweg. Een jongeman stond voor de winkel toen twee personen naar hem toekwamen en hem bedreigden. Eén van de daders zou mogelijk ook een wapen bij zich dragen. De politie ging direct ter plaatse, maar de twee jongens waren vertrokken. Er werd in de omgeving gezocht naar de verdachten en zij werden in de Bataviastraat gevonden. Hierop hield de politie hen aan en namen de personen mee naar het politiebureau voor verhoor. Bij de aanhoudingen werd in een tas ook een vuurwapengelijkend voorwerp gevonden. Deze wordt verder onderzocht door specialisten.



Eén verdachte werd na onderzoek heengezonden. De andere verdachte zit nog vast.



De recherche doet verder onderzoek naar dit incident.



2022140451