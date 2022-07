Getuigen gezocht van poging beroving op de Cruquiusweg

Rond 22.05 uur kreeg de politie een melding dat er een poging straatroof had plaatsgevonden, waarbij één van de twee slachtoffer zou zijn geslagen met een hard voorwerp op zijn hoofd. De slachtoffers werden op een parkeerplaats nabij hun auto door twee mannen aangesproken en bedreigd. Het tweetal had het mogelijk voorzien op het exclusieve horloge van één van de slachtoffers. Het is bij een poging gebleven. De twee verdachten zijn op een donkere scooter gevlucht in de richting van de Zeeburgerdijk. De recherche en specialisten van Forensische Opsporing hebben ter plaatse onderzoek verricht.

Getuigen gezocht

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen van de poging beroving. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.

PL1300-2022145865