Illegale prostituees aangetroffen tijdens controle

Dit soort controles worden regelmatig gehouden, omdat er vaak zorgen zijn rondom de werkomstandigheden, verblijf en vrijwilligheid van illegale prostituees. Prostitutie, mits met de juiste vergunning, is in Nederland gewoon toegestaan. Maar soms gaat het om (minderjarige) meisjes, vrouwen of transseksuelen die, al dan niet onder valse voorwendselen, uit het buitenland naar Nederland gehaald worden om hier illegaal te werken. Soms moeten ze hun paspoorten inleveren, onder dwang werken en hun verdiensten afstaan aan hun ‘werkgever’. Als dat gebeurt hebben we het over een mensenhandel en seksuele uitbuiting en daarop moet uiteraard te allen tijde worden gehandhaafd.

In het geval van de drie Zuid-Amerikaanse dames was hiervan, volgens hen, geen sprake. Door de politie is hen aangezegd dat ze geen klanten meer mogen ontvangen. Er zal door de politie een bestuurlijke rapportage opgemaakt worden voor de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens of er verder juridische stappen worden ondernomen en, zo ja, welke stappen dat dan zullen zijn.

Meld vermoedens van illegale prostitutie

Vermoed u dat er in uw omgeving illegale prostitutie plaatsvindt? Dan kunt u dat melden bij de politie, via het algemene telefoonnummer 0900-8844. Wanneer u (gegarandeerd) anoniem dergelijke zaken wilt melden dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem. Deze organisatie staat los van de politie. Zij geven jaarlijks in Nederland vele duizenden meldingen door aan allerlei opsporingsinstanties. Veel zaken die bij Meld Misdaad Anoniem gemeld worden, worden door de politie met goed resultaat opgepakt. De politie start, na het binnenkrijgen van de informatie, altijd eerst een onderzoek voordat zij bijvoorbeeld overgaan tot aanhouding van een verdachte, dus het is niet zo dat na uw melding meteen een woning wordt binnengevallen.

Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar via telefoonnummer 0800-7000. Maar ook via hun website (www.meldmisdaadanoniem.nl) kunt u misdrijven melden.