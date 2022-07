Politie doet onderzoek naar overval

Agenten waren rond 23.00 uur ter plaatse en troffen in het vakantiehuis een vrouw en haar kind aan. Ze leken fysiek ongedeerd te zijn, de vrouw is uit voorzorg nog wel nagekeken door ambulancepersoneel. Er werd meteen een onderzoek gestart waarbij ook gezocht werd naar de daders. Van hen ontbreekt nog ieder spoor. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.

Getuigen

Heeft u meer informatie of was u getuige, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.