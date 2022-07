Overleden persoon woning slachtoffer misdrijf

Het slachtoffer is de alleenstaande bewoner van het pand.

Onderzoek

Zondagavond werd het slachtoffer in de woning aangetroffen. Afgelopen dagen heeft onder andere forensisch, tactisch en buurtonderzoek plaatsgevonden. Al eerder was duidelijk dat in de woning brand heeft gewoed. Ook heeft sectie op het lichaam plaatsgevonden. Over de doodsoorzaak kan op dit moment geen verdere informatie gedeeld worden.

Het stoffelijk overschot is inmiddels vrijgegeven en overgedragen aan de nabestaanden.

Rechercheteam

Een team van zo’n 25 rechercheurs is met het onderzoek bezig. Het is nog onduidelijk wat zich in de woning heeft afgespeeld en wat de aanleiding voor dit geweldsincident is geweest.

Zo wordt onder andere de informatie die uit het buurtonderzoek, forensisch en tactisch onderzoek naar voren is gekomen, geanalyseerd en verder uitgezocht.

Getuigen

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie kunnen geven over dit misdrijf of wie hierachter zit. Ook als er nog camerabeelden beschikbaar, dan zou de politie deze graag ontvangen.

Informatie kan doorgegeven worden via 0800-6070. Anoniem kan ook via 0800-7000.