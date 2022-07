Drone in beslag genomen

Tijdens het evenement de Zwarte Cross in Lichtenvoorde geldt een vliegverbod voor drones die niet bevoegd zijn om te vliegen in dit gebied. Het luchtruim boven het evenement valt onder Tijdelijk Gebied met Beperkingen (TGB) en is in beheer bij de luchtmacht. Daar wordt tijdens het evenement met behulp van het dronedetectie-team van de Landelijke eenheid gecontroleerd op niet aangemelde drones. Vanmiddag werd een onbekende drone gedetecteerd ter hoogte van de Vosdijk in Vragender.

De piloot van deze drone vloog niet alleen boven een mensenmassa, in een T.G.B. maar ook nog eens veel hoger dan 120 meter. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden omdat er diverse (hulp)instanties vliegen die in het luchtruim hun werk doen. De drone-bedienaar is opgespoord en aangesproken. Zijn drone is in beslag genomen door het droneteam van Politie Oost-Nederland en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Het openbaar ministerie zal besluiten wat met de drone zal gebeuren.

