Getuigenoproep: Ongeluk kruising Industrielaan en Boompjesgoed

De automobilist reed op de Industrielaan. De fietser kwam uit de richting Ambachtslaan en stak over richting Boompjesgoed. Hierbij is de fietser in botsing gekomen met de auto. De fietser is een 50-jarige man uit Nijmegen. De automobilist, een 25-jarige man uit Krommenie, is aangehouden.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk en roept getuigen op om zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u mogelijk camerabeelden? En heeft u nog niet eerder met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact! Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Alvast bedankt!