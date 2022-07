De babbeltruc

De persoon die aan de deur komt, is lang niet altijd in politie-uniform gekleed. De verdachten kunnen zich voor als politieagenten in burger. Met een smoes weet de fraudeur het huis van het potentiële slachtoffer binnen te komen. Soms wordt er eerst telefonisch contact gezocht via een ‘bankmedewerker’ en komt de ‘politie in burger’ later langs bij de woning van het slachtoffer. Soms gebruiken de daders de namen van politieagenten om vertrouwen te wekken. Als de 'nepagent' weg is, komt het slachtoffer erachter dat verschillende waardevolle spullen verdwenen zijn.

Advies

Politie adviseert geen agenten zonder legitimatiebewijs in uw huis te laten. Dit laatste mag u altijd vragen als u door de politie wordt aangesproken. Op een legitimatiebewijs van een agent staat een foto, naam, rang en werkgebied. Vertrouwt u het niet, doe dan niet open en bel de politie om te checken of het verhaal klopt.

Preventief

De politie vindt het belangrijk te blijven waarschuwen voor de laffe daden van mensen die zich schuldig maken aan deze vorm van diefstal. Bent u op leeftijd of heeft u dierbaren die op leeftijd zijn, praat dan met elkaar over deze vorm van diefstal / oplichting. Op onze website vindt u er meer informatie over. U hoeft niemand in uw woning binnen te laten, maar mag controleurs van welk bedrijf dan ook vragen om op een later tijdstip terug te komen, zodat u eerst hulp kunt inschakelen van bijvoorbeeld uw kinderen, vrienden of buren en de controleurs niet alleen hoeft te ontvangen.

Wees altijd alert als er vreemden aan de deur staan. De smoezen die zij gebruiken zijn goed en geloofwaardig. Laat geen onbekenden binnen die u niet verwacht, met welk verhaal ze ook voor de deur staan. Bel als u het niet vertrouwt de politie: 0900-8844.

Slachtoffer van babbeltruc? Doe aangifte!

Bent u slachtoffer van een babbeltruc en de dader is verdwenen? Bel dan met de politie op nummer 0900-8844. Als de dader nog in de buurt is, belt u met 112.