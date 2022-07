Man met steekwond belt zelf 112

Het toegesnelde ambulancepersoneel ziet bij aankomst al snel dat de verwoning een steekwond betreft. Zodoende wordt ook de politie ingeschakeld. Het slachtoffer is dan bij kennis, maar spreekt kennelijk geen Nederlands of Engels, waardoor onduidelijk blijft wat er gebeurd is. In het park vindt de politie sporen die kunnen duiden op een schermutseling of vechtpartij. Het slachtoffer wordt dan naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar. De politie is op zoek naar getuigen en/of camerabeelden die meer helderheid kunnen brengen in wat er zich precies heeft afgespeeld.