1 aanhouding voor woningoverval Paasberg - onderzoek gaat door

Bij de woningoverval zijn een 55-jarige vrouw en haar 24-jarige zoon gewond geraakt. De bewoners kwamen rond 02.40 uur in confrontatie met overvallers. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling aan hun verwondingen.

Op 14 juli 2022 is een verdachte aangehouden. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amersfoort. Het onderzoek van de politie gaat verder. We zijn nog op zoek naar andere verdachten.

Getuigenoproep

Wie heeft tussen 02.30 uur en 03.00 uur iets verdachts gezien of personen die zich verdacht gedroegen in de omgeving van de Paasberg? Neem dan direct contact via 0900-8844 of gebruik het onderstaande tipformulier. Liever anoniem informatie delen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Alle informatie is welkom.