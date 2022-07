Drie mannen aangehouden in verband met geweldsincident met dodelijke afloop in horecazaak Emmen

Het slachtoffer raakte zondagavond in gevecht met de drie aangehouden mannen. De verdachten zijn een 49-jarige man uit Emmen, een 40-jarige man uit Emmen en een 40-jarige man uit Venlo. Zij worden vandaag gehoord over hun rol bij dit incident.

Vechtpartij in horecazaak

De politie kreeg zondag 10 juli rond 18:35 uur een melding van een vechtpartij tussen meerdere personen in een horecapand aan de Minister Kanstraat in Emmen. De politie is met meerdere eenheden naar het incident toe gegaan. Ter plaatse troffen agenten een aantal personen aan die de 31-jarige Emmenaar in bedwang hielden. Daarbij zouden zij geweld hebben gebruikt. Het lijkt er nu op dat deze personen de man in bedwang wilden houden nadat hij plots agressief gedrag vertoonde tegen de medewerkers van de horecazaak. Agenten hebben samen met medisch personeel de man verder onder controle gebracht. Gezien zijn medische toestand is het MMT ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij op 12 juli overleed.

Politieonderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart naar wat er in het pand is gebeurd. Zo is er sporenonderzoek verricht in het horecapand en zijn er camerabeelden veiliggesteld. Er is sectie verricht op het lichaam van de overleden man. De voorlopige uitkomst hiervan is dat het overlijden geen direct gevolg is van het door de aangehouden mannen toegepaste geweld. De verdachten die vandaag zijn aangehouden en gehoord, zijn aangehouden voor mishandeling. Zij zullen niet worden voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. De politie sluit meerdere aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.