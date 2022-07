Getuigen gezocht: auto doorgereden na ongeval Nieuwersluis

Rond 20.30 uur fietste de 18-jarige jongen van Nieuwersluis naar Loenen aan de Vecht op de Rijksstraatweg. Hij fietste op de rechterkant van de fietsstrook toen hij van achteren werd aangereden door een zwarte auto. Hierbij viel hij over de auto heen. De bestuurder van de zwarte auto reed na het ongeval door in de richting van Loenen aan de Vecht en heeft zich nog niet gemeld.

Het slachtoffer is bij de aanrijding gewond geraakt, daarnaast is zijn telefoon kapot gegaan door de klap.

Iets gezien?

De politie onderzoekt dit incident en roept getuigen op zich te melden. Reed u rond 20:30 uur op of nabij de Rijksstraatweg tussen Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht en heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie over dit ongeval? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Melden kan ook via onderstaand tipformulier.