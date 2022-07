Zomervakantie? Tips om een inbraak tijdens je vakantie te voorkomen

Informeer buren

Gaat u op vakantie? Informeer u buren dat u weg bent. Vraag de buren om de post te verzamelen en de planten water te geven. Door samen op te letten, houdt u de buurt samen veilig. Een Buurt WhatsApp met de buren werkt ook goed tegen inbraken.

Woning

Vanzelfsprekend sluit u de ramen en deuren en doet u deze ook op slot. Haal de sleutels eruit en berg deze op. Andere voorzorgsmaatregelen zijn:

Een schemer-geschakelde verlichting bij de toegangsdeuren.

Installeer een slimme deurbel.

Installeer tijdschakelaars zodat ’s avonds licht aangaat in de woonkamer en elders in huis.

Laat gordijnen niet permanent dicht en haal planten niet weg van de vensterbank.

Laat in de achtertuin geen ladder of afvalcontainer staan als opstapje naar het balkon.

Berg kostbaarheden in een kluis op of geef deze in bewaring.

Snoei struiken in de voortuin zodat vanaf de straat de voordeur en ramen goed zichtbaar blijven.

Camera in beeld

Steeds meer mensen beschermen hun eigendommen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=faad0054-4fd5-44df-9970-3d6bd1cd5871

Social Media

Ook inbrekers zitten op sociale media. Ze houden in de gaten of u weg bent, zodat ze op dat moment hun slag kunnen slaan. Het is beter om foto’s van u vakantiebestemming te plaatsen als de vakantie voorbij is.

Sluit aan bij Burgernet

Burgernet is een initiatief om gezamenlijk de veiligheid binnen de gemeente te verhogen. Burgernet is niet alleen bedoeld om criminaliteit tegen te gaan, maar wordt ook ingezet als er mensen worden vermist. Voor meer informatie en aanmelding: www.burgernet.nl .

Melden verdachte situatie

Vaak dankzij oplettende getuigen kan de politie verdachten van een (poging) inbraak aanhouden. Bent u getuige van een verdachte situatie, ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren en is er direct hulp nodig? Meld dit bij de politie via 112. Probeer een locatie, signalement en andere bijzondere kenmerken van personen of kentekens van auto’s te onthouden en geef dit door aan de meldkamer. Als het niet dringend is kunt u informatie doorgeven via 0900-8844.

Doe altijd aangifte als er is ingebroken.