Dodelijk ongeval A12 Bleiswijk

Het was donderdagmiddag rond 17.15 uur toen de aanrijding gebeurde.

De motorrijder klapte achterop een auto en viel. Vervolgens is hij geraakt door een achterop komend voertuig.

De hulpdiensten waren er snel en zetten alles op alles, ook het MMT werd ingezet. De A12 is een tijd volledig afgesloten geweest.

De man is helaas later op de avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.