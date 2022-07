Politie zoekt getuigen van steekincident in Brunssum

Wij zijn op zoek naar getuigen die in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 februari 2022 iets gezien of gehoord hebben dat met deze steekpartij te maken heeft. Het slachtoffer werd door meerdere personen tegen zijn hoofd getrapt. Ook werd hij daarbij met een mes gestoken. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek. Het onderzoeksteam heeft inmiddels twee verdachten aangehouden. Een 19-jarige man uit Heerlen en een 18-jarige man uit Zaandam. Zij zitten beiden in voorlopige hechtenis.



Heeft u informatie en heeft u nog niet met de politie gesproken neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.