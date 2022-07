Gewapende overval op coffeeshop

De overval bleek rond 23.35 uur te hebben plaatsgevonden; een onbekende man was de coffeeshop in gekomen en bedreigde het personeel met een groot mes en ging er hierna met een buit vandoor in onbekende richting. Niemand raakte bij deze overval lichamelijk gewond.

De politie heeft direct onderzoek ingesteld en o.a. camerabeelden veiliggesteld en getuigen gehoord. De districtsrecherche Kennemerland zet dit onderzoek voort.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk deze onbekende dader hebben gezien in de omgeving van de Rijksstraatweg, vóór of na de overval. Van hem is bekend dat hij tussen de 20 en 35 jaar oud is, vermoedelijk een lichtgetint uiterlijk heeft en hij droeg vrijdagavond een grijze trui of vest en had een capuchon op. Ook had hij zijn gezicht deels bedekt.



Heeft u iets gezien in die omgeving tussen 23.00 en 24.00 uur, dat te maken kan hebben met deze overval? Neemt u dan alstublieft contact op met de politie via tel.nr. 0900-8844 of via een tipformulier op deze pagina. Vermeld u er a.u.b. zaaknummer 2022143507 bij. Alvast hartelijk dank!

