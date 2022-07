Getuigen gezocht na plofkraak in Osdorp

Hinkend

Getuigen zagen na de plofkraak een donkere scooter met twee personen wegrijden in de richting van het flatgebouw aan Langswater. Agenten zochten in de omgeving naar deze personen, maar zij werden niet meer aangetroffen. De recherche spreekt graag met getuigen, of mensen die meer informatie hebben over deze plofkraak. In het bijzonder zoekt de recherche naar een persoon die ten tijde van het incident hinkend is weggelopen. Het onderzoeksteam komt graag in contact met deze persoon. Ook beelden van de twee personen op de scooter zijn zeer welkom. Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via het tipformulier kan men ook beeldmateriaal ter beschikking stellen van het onderzoeksteam.