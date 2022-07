Overval café

Even na middernacht kwam bij de politie de melding binnen dat er zojuist een overval was geweest in het café. Vijf mannen waren het cafe binnengedrongen en bedreigden de eigenaar. Ook had de man een klap gehad waardoor hij een klein wondje opliep. De vijf zijn er vervolgens met een geldbedrag rennend vandoor gegaan in de richting van de Gerard Doustraat. In het café waren op het moment van de overval twee klanten aanwezig. De districtsrecherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Heeft u informatie die kan helpen de overvallers te identificeren? Neem dan contact op met de districtsrecherche Den Haag Centrum via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.