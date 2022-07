Man (34) om het leven gekomen bij ongeval Hoofdweg Capelle

Capelle aan den IJssel - Een 34-arige man uit Capelle aan den IJssel is zaterdagmiddag even na 13:00 uur om het leven gekomen bij een ongeval op de Hoofdweg. De andere betrokken bestuurder, een 18-jarige man uit Vlaardingen raakte gewond en is aangehouden. De hoofdweg was een tijd afgesloten voor onderzoek.