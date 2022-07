Politie zoekt getuigen van dodelijk ongeval op de N65

Om 5.20 uur komt bij de alarmcentrale een melding binnen van een brandende auto langs de N65 bij Berkel-Enschot. Al snel blijkt het hier om een eenzijdige aanrijding te gaan. De auto, een witte BMW, is in stukken gebroken en een deel staat in brand. Onder het ander deel treffen de hulpdiensten een slachtoffer aan, vermoedelijk de bestuurder van de auto. Een reanimatiepoging mag niet meer baten en het slachtoffer, een 20 jarige Tilburger, overlijdt. De politie is op zoek naar getuigen die de witte BMW kort voor of tijdens het ongeval hebben zien rijden. Zij kunnen zich melden via het telefoonnummer 0900-8844.