Politie onderzoekt aantreffen overleden man in Maas

Het gaat om een 52-jarige man die in Duitsland woont. Hij was met drie andere mannen aan het vissen en kamperen langs de Maas toen de man als verkoeling een stukje de Maas in liep. Door onbekende oorzaak raakte de man onder water en kwam niet meer boven. De gealarmeerde hulpdiensten zochten naar de man waarbij een politiehelikopter, een sonarboot en een duikploeg werd ingezet. De duikers vonden het stoffelijk overschot korte tijd later.

De politie gaat niet uit van een misdrijf maar doet bij zulke incidenten altijd forensisch onderzoek.