40-jarige Rotterdammer lichtgewond na beschieting

Het slachtoffer wilde zijn auto net parkeren op de Dieze toen hij vanuit een andere auto werd beschoten. Gelukkig raakte hij slechts licht gewond. De verdachte ging er vervolgens vandoor. Een paar minuten later meldden getuigen dat er een brandende auto in het nabijgelegen Schollebos in Capelle aan den IJssel stond. De recherche onderzoekt of de auto en het schietincident met elkaar te maken hebben.

Een directe zoekactie naar de verdachte leverde in de nacht van zaterdag op zondag nog geen aanhouding op. Op zowel de plek van het schietincident als van de brandende auto is sporenonderzoek verricht. Agenten hebben aangebeld bij buurtbewoners die op dat moment nog wakker leken om te vragen of zij iets hebben gezien of gehoord van het incident, of misschien zelfs beelden hebben waarop de verdachte mogelijk te zien is, maar hebben nog niet iedereen kunnen spreken.

De rechercheurs willen heel graag in contact komen met iedereen die nog niet met politie heeft gesproken, maar denkt informatie of beelden te hebben over het schieten, de brandende auto of de vluchtweg van de verdachte. Die informatie kan heel waardevol zijn voor het onderzoek. Contact opnemen kan, desnoods anoniem, via onderstaande mogelijkheden.