Ketels voor drugslab in bestelauto

Agenten voerden maandag 18 juli 2022 omstreeks 03.50 uur op de Burgemeester Freijterslaan een controle uit van een bestelbus met twee inzittenden. In de laadruimte werden twee ketels aangetroffen zoals die gebruikt worden in een drugslab. Bovendien hing er een sterke scherpe chemische lucht.



Uit voorzorg werd de brandweer ter plaatse gevraagd om te luchten. In de auto zijn nog meer goederen aangetroffen zoals een stapel werkkleding, plastic handschoenen, diverse kabels en een steekwagen. Beide inzittenden werden aangehouden ter zake de Opiumwet. Zij zijn ingesloten in het cellencomplex. Het voertuig met alle goederen is in beslag genomen.