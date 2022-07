Man aangehouden voor witwassen: meerdere dure goederen in beslag genomen

Na meerdere anonieme meldingen werd een uitgebreid onderzoek naar witwassen gestart. In dit onderzoek werd dinsdagochtend 19 juli een verdachte aangehouden, op verdenking van witwassen. Het gaat om een 38-jarige man uit Emmen. Hij werd in Amsterdam aangehouden, waar hij op dat moment verbleef. Ook werd zijn woning in Emmen doorzocht. Bij deze doorzoeking werd er conservatoir beslag gelegd op zijn auto, motor en andere dure goederen. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang.