Insluiping woning ; Politie zoekt getuigen

Rond 09.30 uur kwamen de verdachten de woning binnen en troffen daar de bewoonster aan. De vrouw werd gedwongen tot het afstaan van haar pinpas waarmee vervolgens werd gepind. Een van deze transacties vond aan het einde van de ochtend plaats op het winkelcentrum van Vathorst aan de Wouda. Bekend is dat een verdachte vanaf deze locatie wegrende in de richting van de Leeghwater en daar in een grijskleurige auto stapte. De man was gekleed in een donkerkleurige jas met capuchon en een witte broek. De auto is daarna weggereden in de richting van de rondweg.



Bij latere pintransacties rond 14.00 uur in het winkelgebied aan de Kamp komt een mogelijke tweede verdachte in beeld. Hier gaat het om een man die gekleed is in een lichtblauwe trainingsbroek met witte strepen. Hij droeg een grijze pet. Het is mogelijk dat in de omgeving van deze verdachte ook andere personen aanwezig waren die zich verdacht gedroegen. Mochten getuigen daar informatie over hebben, dan hoort de politie dat uiteraard ook heel graag!