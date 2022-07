Politie zoekt getuigen van dodelijk verkeersongeval in Amstelveen

Onderzoek

Een rechercheteam dat gespecialiseerd is in ernstige verkeersongevallen doet onderzoek naar deze aanrijding. Gezien het tijdstip waren er gisteravond veel mensen op straat of onderweg naar huis. Het onderzoeksteam komt dan ook graag in contact met mensen die getuige waren van deze heftige aanrijding, of mogelijk over beeldmateriaal beschikken dat kan helpen bij het onderzoek.

Getuigenoproep

Heeft u informatie voor de politie of beeldmateriaal? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Mocht u liever anoniem informatie willen geven, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.